Pittsburgh vann på bortaplan mot Calgary

Pittsburgh-seger med 4–1 mot Calgary

Jegor Tjinachov avgjorde för Pittsburgh

Andra raka segern för Pittsburgh

Pittsburgh vann matchen på bortaplan mot Calgary i NHL på torsdagen. 1–4 (0–1, 1–1, 0–2) slutade matchen.

Calgary–Pittsburgh – mål för mål

Pittsburgh tog ledningen efter sju minuter genom Jevgenij Malkin assisterad av Ryan Shea och Jack St. Ivany.

Efter 12.32 i andra perioden slog Jegor Tjinachov till framspelad av Thomas Novak och Jevgenij Malkin och gjorde 0–2. Calgarys Jegor Sjarangovitj gjorde 1–2 efter 19.57 på pass av Zach Whitecloud och Kevin Bahl.

50 sekunder in i tredje perioden nätade Pittsburghs Sidney Crosby på pass av Bryan Rust och Rickard Rakell och ökade ledningen. Efter 9.19 nätade Thomas Novak framspelad av Jack St. Ivany och ökade ledningen för Pittsburgh.

När lagen senast möttes vann Calgary med 2–1.

Lördag 24 januari 03.00 spelar Calgary hemma mot Washington. Pittsburgh möter Edmonton borta i Rogers Place fredag 23 januari 03.00.

Calgary–Pittsburgh 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (7.49) Jevgenij Malkin (Ryan Shea, Jack St. Ivany).

Andra perioden: 0–2 (32.32) Jegor Tjinachov (Thomas Novak, Jevgenij Malkin), 1–2 (39.57) Jegor Sjarangovitj (Zach Whitecloud, Kevin Bahl).

Tredje perioden: 1–3 (40.50) Sidney Crosby (Bryan Rust, Rickard Rakell), 1–4 (49.19) Thomas Novak (Jack St. Ivany).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Pittsburgh: 3-2-0

Nästa match:

Calgary: Washington Capitals, hemma, 24 januari 03.00

Pittsburgh: Edmonton Oilers, borta, 23 januari 03.00