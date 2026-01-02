Pittsburgh vann i förlängningen mot Detroit

Pittsburgh segrade – 4–3 efter förlängning

Pittsburghs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sidney Crosby med två mål för Pittsburgh

Matchen i NHL mellan hemmalaget Pittsburgh och gästande Detroit var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Pittsburgh spikade segerresultatet, 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0). Kris Letang stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Pittsburgh.

Segern var Pittsburghs fjärde på de senaste fem matcherna.

Sidney Crosby tvåmålsskytt för Pittsburgh

Pittsburgh startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sidney Crosby innan Detroit svarade och gjorde 2–1 genom James Van Riemsdyk.

Andrew Copp kvitterade för Detroit tidigt i andra perioden med assist av Ben Chiarot och Patrick Kane.

15.51 in i tredje perioden satte Blake Lizotte pucken framspelad av Erik Karlsson och Parker Wotherspoon och gav laget ledningen.

17.02 in i perioden fick Alex DeBrincat utdelning på pass av Lucas Raymond och Dylan Larkin och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Pittsburgh 1.00 in i förlängningen blev Kris Letang med det avgörande 4–3-målet.

Lagen möts igen i nästa match, i Little Caesars Arena lördag 3 januari 18.00.

Pittsburgh–Detroit 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (4.08) Sidney Crosby (Anthony Mantha, Erik Karlsson), 2–0 (5.46) Sidney Crosby, 2–1 (17.46) James Van Riemsdyk (Marco Kasper, Simon Edvinsson).

Andra perioden: 2–2 (21.01) Andrew Copp (Ben Chiarot, Patrick Kane).

Tredje perioden: 3–2 (55.51) Blake Lizotte (Erik Karlsson, Parker Wotherspoon), 3–3 (57.02) Alex DeBrincat (Lucas Raymond, Dylan Larkin).

Förlängning: 4–3 (61.00) Kris Letang.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 4-0-1

Detroit: 3-1-1

Nästa match:

Pittsburgh: Detroit Red Wings, borta, 3 januari 18.00

Detroit: Pittsburgh Penguins, hemma, 3 januari 18.00