Pittsburgh tog ännu en seger – 4–1 mot Detroit

Seger för Pittsburgh med 4–1 mot Detroit

Pittsburghs femte seger på de senaste sex matcherna

Yegor Chinakhov matchvinnare för Pittsburgh

Det går fortsatt bra för Pittsburgh i NHL. På lördagen mötte laget Detroit på bortaplan i Little Caesars Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Detroit blev 4–1 (2–0, 0–1, 2–0).

Columbus nästa för Pittsburgh

Bryan Rust gjorde 1–0 till Pittsburgh efter bara 3.44 efter förarbete av Sidney Crosby och Parker Wotherspoon.

Laget ökade också ledningen till 0–2 när Yegor Chinakhov fick träff med assist av Benjamin Kindel och Parker Wotherspoon efter 17.30.

Efter 15.06 i andra perioden slog Alex DeBrincat till och reducerade åt Detroit.

Pittsburgh ökade också ledningen till 1–3 med 2.00 kvar att spela genom Rickard Rakell framspelad av Sidney Crosby och Bryan Rust.

Connor Dewar stod för målet när Pittsburgh punkterade matchen med ett 1–4-mål med 32 sekunder kvar att spela efter pass från Blake Lizotte.

När lagen möttes på fredagen vann Pittsburgh med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Detroit är Ottawa. Lagen möts tisdag 6 januari 01.30 i Canadian Tire Centre. Pittsburgh tar sig an Columbus borta söndag 4 januari 21.00.

Detroit–Pittsburgh 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (3.44) Bryan Rust (Sidney Crosby, Parker Wotherspoon), 0–2 (17.30) Yegor Chinakhov (Benjamin Kindel, Parker Wotherspoon).

Andra perioden: 1–2 (35.06) Alex DeBrincat.

Tredje perioden: 1–3 (59.00) Rickard Rakell (Sidney Crosby, Bryan Rust), 1–4 (59.28) Connor Dewar (Blake Lizotte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-1-2

Pittsburgh: 4-0-1

Nästa match:

Detroit: Ottawa Senators, borta, 6 januari 01.30

Pittsburgh: Columbus Blue Jackets, borta, 4 januari 21.00