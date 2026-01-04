Pittsburgh starkast – efter två sena mål mot Columbus

Pittsburgh vann med 5–4 efter förlängning

Pittsburghs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sidney Crosby matchvinnare för Pittsburgh

Först kvitterade Rickard Rakell i slutminuterna och sen avgjorde Sidney Crosby i förlängningen. Segerresultatet blev 5–4 (1–3, 1–1, 2–0, 1–0) för Pittsburgh mot Pittsburgh i NHL.

I och med detta har Pittsburgh hela fem raka segrar i NHL.

New Jersey nästa för Pittsburgh

Pittsburgh tog ledningen i början av första perioden genom Ville Koivunen.

Columbus vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Efter 47 sekunder i andra perioden nätade Zach Werenski framspelad av Boone Jenner och Mathieu Olivier och gjorde 4–1.

Pittsburghs Noel Acciari gjorde 4–2 efter 16.51 på pass av Connor Dewar.

Pittsburgh reducerade igen efter 3.26 i tredje perioden genom Thomas Novak på pass av Benjamin Kindel och Justin Brazeau.

Laget kvitterade till 4–4 med 14 sekunder kvar att spela genom Rickard Rakell på passning från Anthony Mantha och Sidney Crosby.

I förlängningen tog det 3.00 innan Pittsburgh också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för bortalaget blev Sidney Crosby.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Onsdag 7 januari 04.00 spelar Columbus borta mot San Jose. Pittsburgh möter New Jersey hemma i PPG PAINTS Arena fredag 9 januari 01.00.

Columbus–Pittsburgh 4–5 (3–1, 1–1, 0–2, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (1.50) Ville Koivunen (Benjamin Kindel, Jack St. Ivany), 1–1 (8.21) Dmitrij Voronkov (Denton Mateychuk), 2–1 (8.48) Mason Marchment (Adam Fantilli, Kirill Martjenko), 3–1 (18.38) Kirill Martjenko (Zach Werenski, Denton Mateychuk).

Andra perioden: 4–1 (20.47) Zach Werenski (Boone Jenner, Mathieu Olivier), 4–2 (36.51) Noel Acciari (Connor Dewar).

Tredje perioden: 4–3 (43.26) Thomas Novak (Benjamin Kindel, Justin Brazeau), 4–4 (59.46) Rickard Rakell (Anthony Mantha, Sidney Crosby).

Förlängning: 4–5 (63.00) Sidney Crosby.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-1-1

Pittsburgh: 5-0-0

Nästa match:

Columbus: San Jose Sharks, borta, 7 januari 04.00

Pittsburgh: New Jersey Devils, hemma, 9 januari 01.00