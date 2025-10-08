Pittsburgh imponerade – höll nollan och vann

Pittsburgh vann med 3–0 mot NY Rangers

Justin Brazeau tvåmålsskytt för Pittsburgh

Pittsburgh höll tätt bakåt

Pittsburgh gjorde en stark match när laget vann på bortaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade med en klar seger för Pittsburgh, 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

Pittsburghs Justin Brazeau tvåmålsskytt

Justin Brazeau gjorde 1–0 till Pittsburgh efter 19 minuter på pass av Evgeni Malkin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden var länge mållös. Pittsburgh gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål på 23 sekunder i slutet av perioden av Justin Brazeau och Blake Lizotte och avgjorde matchen.

NY Rangers tog hem lagens senaste möte med 5–3 i PPG Paints Arena.

Nästa motstånd för NY Rangers är Buffalo. Pittsburgh tar sig an NY Islanders hemma. Båda matcherna spelas fredag 10 oktober 01.00.

NY Rangers–Pittsburgh 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (19.31) Justin Brazeau (Evgeni Malkin).

Tredje perioden: 0–2 (57.48) Justin Brazeau (Evgeni Malkin, Anthony Mantha), 0–3 (58.11) Blake Lizotte (Ryan Shea, Connor Dewar).

Nästa match:

NY Rangers: Buffalo Sabres, borta, 10 oktober

Pittsburgh: New York Islanders, hemma, 10 oktober