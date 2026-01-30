Pittsburgh har fem raka segrar – vann mot Chicago med 6–2

Pittsburgh vann med 6–2 mot Chicago

Pittsburghs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Connor Dewar gjorde två mål för Pittsburgh

Pittsburgh är i bra form just nu. På fredagen kom seger nummer fem i rad, efter 6–2 (1–1, 4–0, 1–1) hemma mot Chicago. Det innebär också att Chicago har fyra raka förluster i NHL.

Jegor Tjinachov bakom Pittsburghs avgörande

Connor Murphy gjorde 1–0 till Chicago efter 9.32 efter pass från Ryan Greene och Frank Nazar. Pittsburgh kvitterade när Connor Dewar slog till efter förarbete från Noel Acciari och Blake Lizotte efter 11.24.

I andra perioden var det Pittsburgh som var vassast och gick från 1–1 till 5–1 genom mål av Benjamin Kindel, Jegor Tjinachov, Anthony Mantha och Ryan Shea.

13.59 in i tredje perioden satte Connor Dewar pucken återigen på pass av Noel Acciari och Blake Lizotte och ökade ledningen. 14.31 in i perioden nätade Chicagos Connor Bedard framspelad av Frank Nazar och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Chicago.

Anthony Mantha gjorde ett mål för Pittsburgh och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Pittsburgh med 7–3.

Lördag 31 januari spelar Pittsburgh hemma mot NY Rangers 21.30 och Chicago mot Columbus hemma 02.30 i United Center.

Pittsburgh–Chicago 6–2 (1–1, 4–0, 1–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (9.32) Connor Murphy (Ryan Greene, Frank Nazar), 1–1 (11.24) Connor Dewar (Noel Acciari, Blake Lizotte).

Andra perioden: 2–1 (25.54) Benjamin Kindel (Anthony Mantha, Parker Wotherspoon), 3–1 (35.30) Jegor Tjinachov (Jevgenij Malkin), 4–1 (36.01) Anthony Mantha (Benjamin Kindel, Ryan Shea), 5–1 (39.30) Ryan Shea (Ilya Solovyov, Anthony Mantha).

Tredje perioden: 6–1 (53.59) Connor Dewar (Noel Acciari, Blake Lizotte), 6–2 (54.31) Connor Bedard (Frank Nazar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 5-0-0

Chicago: 1-2-2

Nästa match:

Pittsburgh: New York Rangers, hemma, 31 januari 21.30

Chicago: Columbus Blue Jackets, hemma, 31 januari 02.30