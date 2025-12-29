Pittsburgh besegrade Chicago på bortaplan

Pittsburgh vann med 7–3 mot Chicago

Pittsburghs Justin Brazeau tremålsskytt

Bryan Rust avgjorde för Pittsburgh

Pittsburgh vann matchen på bortaplan mot Chicago i NHL på måndagen. 3–7 (0–4, 2–3, 1–0) slutade matchen.

Pittsburghs Justin Brazeau tremålsskytt

Pittsburgh stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Chicago reducerade till 3–7 med en sekund kvar att spela genom Tyler Bertuzzi på pass av Jason Dickinson. Fler mål än så blev det inte för Chicago.

Pittsburghs Jack St. Ivany hade tre assists och Justin Brazeau gjorde tre mål.

Det här betyder att Chicago ligger kvar på åttonde och sista plats i Central division och Pittsburgh på sjunde plats.

Den 30 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i PPG PAINTS Arena.

Onsdag 31 december spelar Chicago hemma mot NY Islanders 02.30 och Pittsburgh mot Carolina hemma 01.00 i PPG PAINTS Arena.

Chicago–Pittsburgh 3–7 (0–4, 2–3, 1–0)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (1.38) Anthony Mantha (Jack St. Ivany, Jack St. Ivany), 0–2 (7.19) Bryan Rust (Sidney Crosby, Kris Letang), 0–3 (8.20) Justin Brazeau (Anthony Mantha, Thomas Novak), 0–4 (12.03) Bryan Rust (Ryan Shea, Blake Lizotte).

Andra perioden: 1–4 (30.50) Nick Foligno (Colton Dach, Sam Lafferty), 1–5 (32.20) Justin Brazeau (Benjamin Kindel, Ville Koivunen), 1–6 (33.17) Justin Brazeau (Connor Dewar, Ryan Shea), 2–6 (33.30) Wyatt Kaiser (Ryan Greene, Connor Murphy), 2–7 (38.48) Noel Acciari (Jack St. Ivany, Blake Lizotte).

Tredje perioden: 3–7 (59.59) Tyler Bertuzzi (Jason Dickinson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-0-4

Pittsburgh: 2-0-3

Nästa match:

Chicago: New York Islanders, hemma, 31 december 02.30

Pittsburgh: Carolina Hurricanes, hemma, 31 december 01.00