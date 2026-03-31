Pittsburgh avgjorde – tre mål i sista perioden

Pittsburgh vann med 8–3 mot NY Islanders

Anthony Mantha avgjorde för Pittsburgh

Sju raka mål av Pittsburgh

I två perioder hängde NY Islanders med i matchen hemma mot Pittsburgh. Men Pittsburgh öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 3–8 (0–0, 3–5, 0–3) i matchen i NHL.

Detroit nästa för Pittsburgh

Första perioden blev mållös.

Pittsburgh var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–5.

Pittsburgh fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Bryan Rust, Rickard Rakell och Avery Hayes.

Pittsburghs Justin Brazeau hade tre assists och Anthony Mantha stod för tre poäng, varav två mål.

NY Islanders har tre vinster och två förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pittsburgh har två vinster och tre förluster och 18–23 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter NY Islanders Buffalo borta och Pittsburgh möter Detroit hemma. Båda matcherna spelas onsdag 1 april 01.00.

NY Islanders–Pittsburgh 3–8 (0–0, 3–5, 0–3)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 1–0 (21.27) Anders Lee (Adam Boqvist, Jean-Gabriel Pageau), 2–0 (22.56) Mathew Barzal (Calum Ritchie, Adam Boqvist), 2–1 (26.41) Elmer Söderblom (Noel Acciari, Connor Dewar), 3–1 (29.17) Brayden Schenn (Mathew Barzal, Calum Ritchie), 3–2 (31.01) Rickard Rakell (Bryan Rust, Parker Wotherspoon), 3–3 (33.29) Ryan Shea (Anthony Mantha, Sidney Crosby), 3–4 (34.35) Anthony Mantha (Justin Brazeau, Parker Wotherspoon), 3–5 (37.18) Anthony Mantha (Justin Brazeau, Kris Letang).

Tredje perioden: 3–6 (46.06) Avery Hayes (Benjamin Kindel, Thomas Novak), 3–7 (47.54) Rickard Rakell (Justin Brazeau, Samuel Girard), 3–8 (56.16) Bryan Rust (Sidney Crosby, Kris Letang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Pittsburgh: 2-0-3

Nästa match:

NY Islanders: Buffalo Sabres, borta, 1 april 01.00

Pittsburgh: Detroit Red Wings, hemma, 1 april 01.00