Pittsburgh avgjorde i tredje perioden – vann mot Utah Mammoth

Pittsburgh vann matchen borta mot Utah Mammoth i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Pittsburgh fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (2–0, 0–2, 1–2).

I och med detta har Utah Mammoth fyra förluster i rad.

Dylan Guenther gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter fem minuter. Efter 6.37 gjorde laget 2–0 när Dylan Guenther på nytt hittade rätt.

Efter 14.48 i andra perioden nätade Anthony Mantha framspelad av Erik Karlsson och Jegor Tjinachov och reducerade åt Pittsburgh. Thomas Novak gjorde dessutom 2–2 efter 17.26 på pass av Parker Wotherspoon och Anthony Mantha.

Efter 1.24 i tredje perioden gjorde Pittsburgh 2–3 genom Bryan Rust.

Utah Mammoth gjorde 3–3 genom Ian Cole tidigt i perioden av perioden.

Pittsburgh kunde dock avgöra till 3–4 efter 8.03 i tredje perioden genom Noel Acciari.

Utah Mammoth har en vinst och fyra förluster och 12–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pittsburgh har två vinster och tre förluster och 18–22 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Utah med 5–4 efter förlängning .

Tisdag 17 mars spelar Utah Mammoth borta mot Dallas 01.00 och Pittsburgh mot Colorado borta 02.30 i Ball Arena.

Utah Mammoth–Pittsburgh 3–4 (2–0, 0–2, 1–2)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (5.06) Dylan Guenther, 2–0 (6.37) Dylan Guenther.

Andra perioden: 2–1 (34.48) Anthony Mantha (Erik Karlsson, Jegor Tjinachov), 2–2 (37.26) Thomas Novak (Parker Wotherspoon, Anthony Mantha).

Tredje perioden: 2–3 (41.24) Bryan Rust (Rickard Rakell, Jegor Tjinachov), 3–3 (44.17) Ian Cole (Alexander Kerfoot, Kevin Stenlund), 3–4 (48.03) Noel Acciari (Parker Wotherspoon, Erik Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 1-2-2

Pittsburgh: 2-2-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Dallas Stars, borta, 17 mars 01.00

Pittsburgh: Colorado Avalanche, borta, 17 mars 02.30