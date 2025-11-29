Pittsburgh avgjorde i förlängningen mot Columbus

Pittsburgh vann med 4–3 efter förlängning

Sidney Crosby med två mål för Pittsburgh

Kris Letang matchvinnare för Pittsburgh

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Pittsburgh avgöra den jämna matchen borta mot Columbus i NHL. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 2–0, 0–2, 0–1). Kris Letang blev matchhjälte för Pittsburgh med sitt mål blott 59 sekunder in i förlängningen.

I och med detta har Columbus fyra förluster i rad.

Sidney Crosby gjorde två mål för Pittsburgh

Sidney Crosby gjorde 1–0 till Pittsburgh efter sju minuter på pass av Kris Letang.

Efter 13.35 kvitterade Columbus genom Sean Monahan framspelad av Brendan Smith och Damon Severson.

Efter 3.55 i andra perioden tog laget ledningen genom Brendan Gaunce på passning från Miles Wood och Zach Werenski.

Columbus ökade också ledningen till 3–1 alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Zach Werenski assisterad av Charlie Coyle.

Bryan Rust reducerade för Pittsburgh tidigt i tredje perioden med assist av Erik Karlsson.

8.22 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Sidney Crosby återigen framspelad av Thomas Novak och Parker Wotherspoon och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Pittsburgh blev Kris Letang som 59 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Columbus har en vinst och fyra förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pittsburgh har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad. Det här var Columbus nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Pittsburghs andra uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Columbus Blue Jackets med 5–4 efter straffläggning.

Columbus tar sig an New Jersey i nästa match borta tisdag 2 december 01.00. Pittsburgh möter Toronto hemma söndag 30 november 01.00.

Columbus–Pittsburgh 3–4 (1–1, 2–0, 0–2, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: (Kris Letang), 1–1 (13.35) Sean Monahan (Brendan Smith, Damon Severson).

Andra perioden: 2–1 (23.55) Brendan Gaunce (Miles Wood, Zach Werenski), 3–1 (39.53) Zach Werenski (Charlie Coyle).

Tredje perioden: 3–2 (40.13) Bryan Rust (Erik Karlsson), 3–3 (48.22) Sidney Crosby (Thomas Novak, Parker Wotherspoon).

Förlängning: 3–4 (60.59) Kris Letang (Thomas Novak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 1-3-1

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Columbus: New Jersey Devils, borta, 2 december

Pittsburgh: Toronto Maple Leafs, hemma, 30 november