Piteå vann – Oskar Lundkvist matchvinnare

Piteå vann med 5–2 mot Enköping

Piteås Oskar Lundkvist tvåmålsskytt

Oscar Bramberg matchvinnare för Piteå

Piteå besegrade Enköping på hemmaplan i söndagens match i hockeyettan norra. 5–2 (2–0, 2–2, 1–0) slutade matchen.

Oskar Lundkvist med två mål för Piteå

Caesar Björk gjorde 1–0 till Piteå efter fem minuter efter förarbete av Linus Lindmark och Nils Bolin. Efter 9.30 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Oskar Lundkvist slog till efter förarbete från Oscar Bramberg och Oscar Nilsson.

Enköping reducerade dock till 2–1 genom Axel Knudsen tidigt i andra perioden av perioden.

Piteå gjorde 3–1 genom Oscar Bramberg efter 2.38.

Enköping gjorde 3–2 genom Tim Almgren tidigt i perioden av perioden.

Efter 7.28 gjorde Piteå 4–2 genom Oskar Lundkvist som gjorde sitt andra mål.

17.59 in i tredje perioden fick Oscar Ingesson utdelning på pass av Caesar Björk och Oscar Bramberg och ökade ledningen.

Oscar Bramberg och Caesar Björk gjorde ett mål och två assist var för Piteå.

I nästa match möter Piteå Vallentuna borta på lördag 21 februari 16.00. Enköping möter Väsby IK HK onsdag 18 februari 19.00 hemma.

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (5.24) Caesar Björk (Linus Lindmark, Nils Bolin), 2–0 (9.30) Oskar Lundkvist (Oscar Bramberg, Oscar Nilsson).

Andra perioden: 2–1 (21.04) Axel Knudsen (Victor Nilsson, Felix Lövgren), 3–1 (22.38) Oscar Bramberg (Edward Björk, Caesar Björk), 3–2 (23.15) Tim Almgren (Felix Lövgren, Lukas Carlsson), 4–2 (27.28) Oskar Lundkvist (Edward Björk, Henrik Claeson).

Tredje perioden: 5–2 (57.59) Oscar Ingesson (Caesar Björk, Oscar Bramberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-0-2

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Piteå: Vallentuna Hockey, borta, 21 februari 16.00

Enköping: Väsby IK HK, hemma, 18 februari 19.00