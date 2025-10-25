Piteå vann efter stark vändning mot Väsby IK HK

Piteå vann med 6–5 mot Väsby IK HK

Piteås femte seger på de senaste sex matcherna

Piteå avgjorde efter 59.43.

Hemmalaget Väsby IK HK ledde matchen mot Piteå men i andra perioden fick Piteå rejäl utdelning. Laget gjorde fyra raka mål och Väsby IK HK orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–6 (3–0, 0–4, 2–2) i matchen i hockeyettan norra.

Segern var Piteås femte på de senaste sex matcherna.

Maris Riekstins bakom Piteås avgörande

Väsby IK HK dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Piteå hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Väsby IK HK kvitterade till 4–4 genom Filip Barklund i början av tredje perioden i tredje perioden.

Piteå gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–6, målen av Leo Bergström och Maris Riekstins. Målen punkterade matchen.

Filip Barklund reducerade dock för Väsby IK HK med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Piteås Wilmer Lindfors hade fyra assists, Nils Bolin stod för fyra poäng, varav två mål och Caesar Björk hade tre assists. Pontus Karlsson hade tre assists för Väsby IK HK och Filip Barklund gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Piteås andra uddamålsseger.

Väsby IK HK ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Piteå ligger på tredje plats.

Söndag 26 oktober möter Väsby IK HK Bodens HF hemma 16.00 och Piteå möter Wings Arlanda borta 14.00.

Väsby IK HK–Piteå 5–6 (3–0, 0–4, 2–2)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (0.17) Douglas Robert (Alexander Popovic), 2–0 (10.42) Max Kardevall (Filip Barklund, Pontus Karlsson), 3–0 (17.09) Maximilian Popovic (Isac Thorén, Kasper Lindström).

Andra perioden: 3–1 (20.32) Albin Nylund (Oscar Ingesson, Wilmer Lindfors), 3–2 (22.04) Nils Bolin (Wilmer Lindfors, Caesar Björk), 3–3 (23.34) Nils Bolin (Wilmer Lindfors, Caesar Björk), 3–4 (34.23) Matyas Borak (Nils Bolin, Wilmer Lindfors).

Tredje perioden: 4–4 (42.16) Filip Barklund (Dennis Santesson, Pontus Karlsson), 4–5 (43.24) Leo Bergström (Nils Bolin, Henrik Claeson), 4–6 (49.18) Maris Riekstins (Leo Bergström, Caesar Björk), 5–6 (59.43) Filip Barklund (Alexander Popovic, Pontus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 2-0-3

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

Väsby IK HK: Bodens HF, hemma, 26 oktober

Piteå: Wings HC Arlanda, borta, 26 oktober