Piteå vände och vann mot Vallentuna

13:e raka nederlaget för Vallentuna

Matchen i hockeyettan norra mellan Piteå och Vallentuna i LF Arena fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Vallentuna hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Piteå vände matchen och vann till slut med 6–2.

Resultatet innebär att Vallentuna nu har 13 förluster i rad.

Vallentuna tog ledningen i första perioden genom Filip Sundell.

Piteå kvitterade till 1–1 genom Albin Nylund med 4.19 kvar att spela.

Vallentuna gjorde 1–2 genom Ludwig Andersson efter 18.53 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

Piteå förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 5–0 och matchen med 6–2.

Piteås Oskar Lundkvist stod för två mål och två assists.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 december. Då möter Piteå Sollentuna i LF Arena 14.00. Vallentuna tar sig an Bodens HF borta 15.00.

Piteå–Vallentuna 6–2 (1–2, 0–0, 5–0)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (11.56) Filip Sundell (Ludwig Andersson), 1–1 (15.41) Albin Nylund (Oscar Ingesson, Linus Lindmark), 1–2 (18.53) Ludwig Andersson (Lukas Aaw, Bill Humble).

Tredje perioden: 2–2 (40.33) Henrik Claeson (Caesar Björk, Isak Holmström), 3–2 (45.30) Oskar Lundkvist (Andreas Rådberg, Oscar Bramberg), 4–2 (47.06) Oskar Lundkvist (Andreas Rådberg, Oscar Nilsson), 5–2 (49.33) Anton Nilsson (Oskar Lundkvist), 6–2 (53.06) Isak Holmström (Oskar Lundkvist, Oscar Bramberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-1-1

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Piteå: Sollentuna HC, hemma, 14 december 14.00

Vallentuna: Bodens HF, borta, 14 december 15.00