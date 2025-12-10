Philadelphias fina svit fortsätter mot San Jose

Seger för Philadelphia med 4–1 mot San Jose

Carl Grundstrom matchvinnare för Philadelphia

Collin Graf ende målskytt för San Jose

San Jose har varit lite av ett drömmotstånd för Philadelphia. På onsdagen tog Philadelphia ännu en seger hemma mot San Jose. Matchen i NHL slutade 4–1 (1–1, 2–0, 1–0). Det var Philadelphias fjärde raka seger mot just San Jose.

Philadelphia–San Jose – mål för mål

Collin Graf gjorde 1–0 till gästande San Jose efter 11.40 på pass av John Klingberg och Will Smith.

Philadelphia kvitterade när Christian Dvorak fick träff med assist av Trevor Zegras och Travis Konecny efter 18.41.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.19 i andra perioden genom Carl Grundstrom efter pass från Nick Seeler och Travis Sanheim.

Efter 19.50 i andra perioden nätade Noah Cates framspelad av Bobby Brink och Jamie Drysdale och gjorde 3–1.

Philadelphia punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.43 kvar att spela genom Travis Konecny efter förarbete av Christian Dvorak.

Lagen möts på nytt i SAP Center at San Jose den 21 mars.

Nästa motstånd för Philadelphia är Vegas. San Jose tar sig an Toronto borta. Båda matcherna spelas fredag 12 december 01.00.

Philadelphia–San Jose 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (11.40) Collin Graf (John Klingberg, Will Smith), 1–1 (18.41) Christian Dvorak (Trevor Zegras, Travis Konecny).

Andra perioden: 2–1 (23.19) Carl Grundstrom (Nick Seeler, Travis Sanheim), 3–1 (39.50) Noah Cates (Bobby Brink, Jamie Drysdale).

Tredje perioden: 4–1 (58.17) Travis Konecny (Christian Dvorak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Philadelphia: Vegas Golden Knights, hemma, 12 december 01.00

San Jose: Toronto Maple Leafs, borta, 12 december 01.00