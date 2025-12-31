Philadelphia vann på bortaplan mot Vancouver

Philadelphia vann med 6–3 mot Vancouver

Bobby Brink matchvinnare för Philadelphia

Tre raka mål av Philadelphia

Philadelphia vann matchen på bortaplan mot Vancouver i NHL på onsdagen. 3–6 (1–1, 0–2, 2–3) slutade matchen.

Vancouver–Philadelphia – mål för mål

David Kämpf gjorde 1–0 till Vancouver efter bara 3.45 på pass av Drew O’Connor och Marcus Pettersson.

1–1 kom efter 12.02 när Noah Cates fick träff framspelad av Matvej Mitjkov och Bobby Brink.

Carl Grundström gav laget ledningen efter 3.40 in i andra perioden efter förarbete från Nikita Grebjonkin och Travis Sanheim.

Efter 16.20 i andra perioden nätade Travis Konecny på pass av Jamie Drysdale och Trevor Zegras och gjorde 1–3.

Philadelphia var starkast i tredje perioden som laget vann och matchen med 6–3.

Lagens första möte för säsongen vann Philadelphia med 5–2.

Nästa motstånd för Vancouver är Seattle. Lagen möts lördag 3 januari 04.30 i Rogers Arena. Philadelphia tar sig an Calgary borta torsdag 1 januari 03.30.

Vancouver–Philadelphia 3–6 (1–1, 0–2, 2–3)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (3.45) David Kämpf (Drew O’Connor, Marcus Pettersson), 1–1 (12.02) Noah Cates (Matvej Mitjkov, Bobby Brink).

Andra perioden: 1–2 (23.40) Carl Grundström (Nikita Grebjonkin, Travis Sanheim), 1–3 (36.20) Travis Konecny (Jamie Drysdale, Trevor Zegras).

Tredje perioden: 2–3 (41.08) Drew O’Connor (David Kämpf, Kiefer Sherwood), 2–4 (41.34) Bobby Brink (Matvej Mitjkov, Noah Cates), 2–5 (57.19) Owen Tippett (Rodrigo Abols), 3–5 (58.16) Tom Willander, 3–6 (59.23) Christian Dvorak (Trevor Zegras, Travis Konecny).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-0-3

Philadelphia: 3-1-1

Nästa match:

Vancouver: Seattle Kraken, hemma, 3 januari 04.30

Philadelphia: Calgary Flames, borta, 1 januari 03.30