Philadelphia bröt tunga sviten mot Vegas

Seger för Philadelphia med 2–1 mot Vegas

Philadelphias Travis Konecny tvåmålsskytt

Tomas Hertl målskytt för Vegas

Det blev sex raka förluster i NHL för Philadelphia. Men på tisdagen borta mot Vegas kom trendbrottet. Matchen i T-Mobile Arena slutade 1–2 (0–1, 1–0, 0–1).

Vegas hade en fin rad med sju raka matcher utan förlust inför tisdagens match.

Vegas–Philadelphia – mål för mål

Philadelphia startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.46 slog Travis Konecny till.

Efter 19.28 i andra perioden nätade Tomas Hertl framspelad av Jack Eichel och Mark Stone och kvitterade för Vegas.

7.22 in i tredje perioden slog Travis Konecny till återigen och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vegas med 3–2 efter förlängning .

Nästa motstånd för Vegas är Boston. Lagen möts fredag 23 januari 01.00 i TD Garden. Philadelphia tar sig an Utah Mammoth borta torsdag 22 januari 03.00.

Vegas–Philadelphia 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (3.46) Travis Konecny.

Andra perioden: 1–1 (39.28) Tomas Hertl (Jack Eichel, Mark Stone).

Tredje perioden: 1–2 (47.22) Travis Konecny.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 4-0-1

Philadelphia: 1-0-4

Nästa match:

Vegas: Boston Bruins, borta, 23 januari 01.00

Philadelphia: Utah Mammoth, borta, 22 januari 03.00