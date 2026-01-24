Philadelphia avgjorde i tredje perioden i segern mot Colorado

Philadelphia vann med 7–3 mot Colorado

Owen Tippett tremålsskytt för Philadelphia

Andra raka nederlaget för Colorado

Philadelphia vann matchen borta mot Colorado i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Philadelphia drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–7 (0–2, 3–1, 0–4).

Philadelphia hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Colorado.

Owen Tippett gjorde tre mål för Philadelphia

Owen Tippett gjorde 1–0 till Philadelphia efter 15 minuter på pass av Denver Barkey och Cam York. Laget gjorde också 0–2 efter 18.57 när Denver Barkey slog till på passning från Matvej Mitjkov och Owen Tippett.

Colorado reducerade och kvitterade till 2–2 genom Parker Kelly och Victor Olofsson i andra perioden.

Philadelphia tog ledningen på nytt genom Bobby Brink efter 11.01.

Colorado gjorde 3–3 genom Cale Makar efter 12.12 av perioden.

Philadelphia spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–7 genom två mål av Matvej Mitjkov och två mål av Owen Tippett och avgjorde matchen.

Owen Tippett gjorde tre mål för Philadelphia och ett assist och Matvej Mitjkov stod för tre poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado med 3–2.

I nästa omgång har Colorado Toronto borta i Scotiabank Arena, söndag 25 januari 19.30. Philadelphia spelar hemma mot NY Islanders tisdag 27 januari 01.00.

Colorado–Philadelphia 3–7 (0–2, 3–1, 0–4)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (15.02) Owen Tippett (Denver Barkey, Cam York), 0–2 (18.57) Denver Barkey (Matvej Mitjkov, Owen Tippett).

Andra perioden: 1–2 (27.17) Parker Kelly (Zakhar Bardakov, Jack Ahcan), 2–2 (30.29) Victor Olofsson (Nathan MacKinnon, Martin Necas), 2–3 (31.01) Bobby Brink (Noah Cates), 3–3 (32.12) Cale Makar (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Tredje perioden: 3–4 (40.56) Owen Tippett (Sean Couturier), 3–5 (42.00) Matvej Mitjkov (Emil Andrae, Garnet Hathaway), 3–6 (50.24) Owen Tippett, 3–7 (56.53) Matvej Mitjkov (Travis Konecny).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 1-2-2

Philadelphia: 2-1-2

Nästa match:

Colorado: Toronto Maple Leafs, borta, 25 januari 19.30

Philadelphia: New York Islanders, hemma, 27 januari 01.00