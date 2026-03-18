Petterssons dubbel bakom Vancouvers seger mot Florida

Vancouver-seger med 5–2 mot Florida

Elias Pettersson tvåmålsskytt för Vancouver

Marco Rossi matchvinnare för Vancouver

Vancouver besegrade Florida hemma i onsdagens match i NHL. 5–2 (3–1, 1–1, 1–0) slutade matchen.

Elias Pettersson gjorde två mål för Vancouver

Vancouver tog ledningen i början av första perioden genom Elias Pettersson.

Florida kvitterade till 1–1 genom Matthew Tkachuk efter 11.41.

Vancouver gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Elias Pettersson och Marco Rossi.

Efter 11.28 i andra perioden slog Sam Bennett till på pass av Matthew Tkachuk och Carter Verhaeghe och reducerade åt Florida. Vancouvers Aatu Räty gjorde 4–2 efter 14.27 framspelad av Evander Kane och Elias Pettersson.

14.25 in i tredje perioden nätade Vancouvers Drew O’Connor framspelad av Linus Karlsson och Tom Willander och ökade ledningen.

Vancouvers Brock Boeser hade tre assists och Marco Rossi gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och Florida sist, på åttonde plats i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Florida med 8–5.

Vancouver tar sig an Tampa Bay i nästa match hemma fredag 20 mars 03.00. Florida möter samma dag 02.00 Edmonton borta.

Vancouver–Florida 5–2 (3–1, 1–1, 1–0)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (3.49) Elias Pettersson (Marco Rossi, Brock Boeser), 1–1 (11.41) Matthew Tkachuk (Carter Verhaeghe), 2–1 (13.40) Elias Pettersson (Brock Boeser, Marco Rossi), 3–1 (17.46) Marco Rossi (Brock Boeser, Liam Öhgren).

Andra perioden: 3–2 (31.28) Sam Bennett (Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe), 4–2 (34.27) Aatu Räty (Evander Kane, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 5–2 (54.25) Drew O’Connor (Linus Karlsson, Tom Willander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-1-2

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Vancouver: Tampa Bay Lightning, hemma, 20 mars 03.00

Florida: Edmonton Oilers, borta, 20 mars 02.00