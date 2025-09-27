Peterson och Stenberg heta när Frölunda slog HV 71

Frölunda vann med 2–1 mot HV 71

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Ivar Stenberg avgjorde för Frölunda

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Frölunda, som vann borta mot HV 71 med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) i SHL på lördagen.

Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att HV 71 nu har sex förluster i rad.

Brynäs nästa för Frölunda

Frölunda tog ledningen efter 7.48, genom Jacob Peterson assisterad av Noah Dower Nilsson. HV 71 kvitterade till 1–1 genom Aleksi Heponiemi i andra perioden.

Frölunda gjorde dock 1–2 genom Ivar Stenberg efter 18.06 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös, och Frölunda höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var HV 71:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölundas tredje uddamålsseger.

HV 71 stannar därmed på 14:e och sista plats och Frölunda toppar fortfarande tabellen.

HV 71 möter Leksand i nästa match hemma tisdag 30 september 19.00. Frölunda möter samma dag Brynäs hemma.

HV 71–Frölunda 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (7.48) Jacob Peterson (Noah Dower Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (36.16) Aleksi Heponiemi (Jonathan Ang), 1–2 (38.06) Ivar Stenberg (Linus Högberg, Theodor Niederbach).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-0-5

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Leksands IF, hemma, 30 september

Frölunda: Brynäs IF, hemma, 30 september