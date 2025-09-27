Peterson och Stenberg heta när Frölunda slog HV 71
Följ HockeySverige på
Google news
- Frölunda vann med 2–1 mot HV 71
- Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna
- Ivar Stenberg avgjorde för Frölunda
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Frölunda, som vann borta mot HV 71 med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) i SHL på lördagen.
Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna.
Resultatet innebär att HV 71 nu har sex förluster i rad.
Brynäs nästa för Frölunda
Frölunda tog ledningen efter 7.48, genom Jacob Peterson assisterad av Noah Dower Nilsson. HV 71 kvitterade till 1–1 genom Aleksi Heponiemi i andra perioden.
Frölunda gjorde dock 1–2 genom Ivar Stenberg efter 18.06 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös, och Frölunda höll i sin 2–1-ledning och vann.
Det här var HV 71:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölundas tredje uddamålsseger.
HV 71 stannar därmed på 14:e och sista plats och Frölunda toppar fortfarande tabellen.
HV 71 möter Leksand i nästa match hemma tisdag 30 september 19.00. Frölunda möter samma dag Brynäs hemma.
HV 71–Frölunda 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)
SHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 0–1 (7.48) Jacob Peterson (Noah Dower Nilsson).
Andra perioden: 1–1 (36.16) Aleksi Heponiemi (Jonathan Ang), 1–2 (38.06) Ivar Stenberg (Linus Högberg, Theodor Niederbach).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
HV 71: 0-0-5
Frölunda: 4-0-1
Nästa match:
HV 71: Leksands IF, hemma, 30 september
Frölunda: Brynäs IF, hemma, 30 september
Den här artikeln handlar om: