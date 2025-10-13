Palmers och Sparinskis bakom IFK Täby HC:s avgörande mot SDE

IFK Täby HC vann med 3–1 mot SDE

Ruben Palmers matchvinnare för IFK Täby HC

Tredje raka segern för IFK Täby HC

IFK Täby HC vann hemma mot SDE i U20 Div 1 östra A herr med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Ruben Palmers gjorde 2–1 och Gustavs Sparinskis en minut senare gjorde 3–1 i sista perioden.

IFK Täby HC–SDE – mål för mål

Första perioden blev mållös. Efter 13.40 i andra perioden gjorde SDE 0–1 genom Nils Pulkkinen.

IFK Täby HC kvitterade till 1–1 genom Viktor Westerlund med 4.12 kvar att spela av perioden. Tredje perioden var länge mållös. IFK Täby HC gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål på 45 sekunder i slutet av perioden av Ruben Palmers och Gustavs Sparinskis. Det sista målet kom med 51 sekunder kvar att spela.

IFK Täby HC har nu nio poäng efter tre spelade matcher medan SDE har tre poäng efter två matcher.

Den 10 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stockhagens Ishall.

I nästa omgång har IFK Täby HC Östhammars SK U20 borta i ÖSK-hallen, söndag 19 oktober 14.00. SDE spelar borta mot Järfälla lördag 18 oktober 16.30.

IFK Täby HC–SDE 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

U20 Div 1 östra A herr, Tibble Ishall

Andra perioden: 0–1 (33.40) Nils Pulkkinen (Elton Mannerhill, Oskar Lundsten), 1–1 (35.48) Viktor Westerlund (Vilgot Rietz, Adam Lexmark).

Tredje perioden: 2–1 (58.24) Ruben Palmers (Markus Malmgren), 3–1 (59.09) Gustavs Sparinskis (Carl Werdenhoff).

Nästa match:

IFK Täby HC: Östhammars SK, borta, 19 oktober

SDE: Järfälla HC, borta, 18 oktober