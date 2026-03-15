Ottawas starka svit mot San Jose fortsätter

Ottawa vann med 7–4 mot San Jose

Ottawas femte seger på de senaste sex matcherna

San Jose är ett favoritmotstånd för Ottawa och på söndagen tog Ottawa ännu en seger hemma mot just San Jose. Matchen i NHL slutade 7–4 (1–2, 3–1, 3–1). Det var Ottawas fjärde raka seger mot just San Jose.

Segern var Ottawas femte på de senaste sex matcherna.

I en tidigare match samma dag vann San Jose på hemmaplan mot Montreal med 4–2.

Drake Batherson gjorde två mål för Ottawa

San Jose dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Ottawa hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

San Jose kvitterade till 4–4 genom Michael Misa i början av tredje perioden i tredje perioden.

Ottawa stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 4–4 till 7–4 på bara 4.35. Ottawa tog därmed en klar seger.

Det här betyder att San Jose ligger på fjärde plats i Pacific division och Ottawa är på sjätte plats i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ottawa med 3–2.

Nästa motstånd för Ottawa är Washington. Lagen möts torsdag 19 mars 00.30 i Capital One Arena. San Jose tar sig an Edmonton borta onsdag 18 mars 02.00.

Ottawa–San Jose 7–4 (1–2, 3–1, 3–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (4.05) Mario Ferraro (Sjakir Muchamadullin, Adam Gaudette), 1–1 (7.33) Drake Batherson, 1–2 (14.43) Tyler Toffoli (Mario Ferraro, Sjakir Muchamadullin).

Andra perioden: 2–2 (24.31) Warren Foegele (Michael Amadio), 2–3 (30.46) Collin Graf (Macklin Celebrini, Sam Dickinson), 3–3 (33.40) Fabian Zetterlund (Jordan Spence), 4–3 (34.45) Tyler Kleven (Fabian Zetterlund, Warren Foegele).

Tredje perioden: 4–4 (43.28) Michael Misa (Tyler Toffoli, Vincent Desharnais), 5–4 (53.08) Drake Batherson (Artiom Zub, Claude Giroux), 6–4 (54.50) Dylan Cozens (Brady Tkachuk), 7–4 (57.43) Brady Tkachuk (Michael Amadio, Artiom Zub).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-0-1

San Jose: 2-1-2

