Ottawa tog ny seger mot favoritmotståndet

Ottawa vann med 7–4 mot Seattle

Warren Foegele matchvinnare för Ottawa

Andra raka segern för Ottawa

Seattle har varit lite av ett drömmotstånd för Ottawa. På söndagen tog Ottawa ännu en seger borta mot Seattle. Matchen i NHL slutade 7–4 (2–1, 2–1, 3–2). Det var Ottawas fjärde raka seger mot just Seattle.

Seattle–Ottawa – mål för mål

Ottawa dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Ottawa stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 4.44.

Matthew Beniers och Brandon Montour reducerade förvisso men närmare än 4–7 kom inte Seattle. Ottawa tog därmed en säker seger.

Shane Pinto gjorde ett mål för Ottawa och spelade fram till två mål.

Seattle har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 21–14 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Ottawa med 4–3 efter straffar.

I nästa match möter Seattle Nashville hemma på onsdag 11 mars 03.00. Ottawa möter Vancouver tisdag 10 mars 02.00 borta.

Seattle–Ottawa 4–7 (1–2, 1–2, 2–3)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (8.45) Jacob Melanson (Ben Meyers, Ryan Winterton), 1–1 (9.19) Tyler Kleven (Shane Pinto, Michael Amadio), 1–2 (13.35) Dylan Cozens (Thomas Chabot, Nick Jensen).

Andra perioden: 1–3 (21.34) Shane Pinto (Artiom Zub, Nick Cousins), 1–4 (30.09) Michael Amadio (Shane Pinto, Nick Cousins), 2–4 (35.00) Eeli Tolvanen.

Tredje perioden: 2–5 (42.42) Warren Foegele (Lars Eller), 2–6 (43.58) Tim Stützle (Drake Batherson), 2–7 (47.26) Brady Tkachuk (Thomas Chabot, Jordan Spence), 3–7 (50.15) Matthew Beniers (Cale Fleury, Jordan Eberle), 4–7 (57.45) Brandon Montour (Vince Dunn, Jordan Eberle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Ottawa: 3-2-0

Nästa match:

Seattle: Nashville Predators, hemma, 11 mars 03.00

Ottawa: Vancouver Canucks, borta, 10 mars 02.00