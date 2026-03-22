Ottawa tog hem segern mot Toronto hemma

Ottawa besegrade Toronto på hemmaplan i söndagens möte i NHL. 5–2 (1–0, 2–1, 2–1) slutade matchen.

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Tim Stützle gav Ottawa ledningen efter 14.58 på pass av Thomas Chabot och Drake Batherson.

Ottawa gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Claude Giroux och Warren Foegele.

Toronto reducerade dock till 3–1 genom John Tavares med 1.46 kvar att spela av perioden.

Toronto reducerade igen efter 4.52 i tredje perioden genom Easton Cowan på pass av Simon Benoit och William Nylander. 9.41 in i tredje perioden slog Michael Amadio till framspelad av Jordan Spence och Shane Pinto och ökade ledningen. Efter 13.11 nätade Ridly Greig på pass av Dylan Cozens och Tyler Kleven och ökade ledningen för Ottawa.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Ottawa är NY Rangers. Lagen möts tisdag 24 mars 00.30 i Madison Square Garden.

Ottawa–Toronto 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (14.58) Tim Stützle (Thomas Chabot, Drake Batherson).

Andra perioden: 2–0 (29.09) Claude Giroux (Tyler Kleven, Jordan Spence), 3–0 (37.53) Warren Foegele, 3–1 (38.14) John Tavares (Easton Cowan, Brandon Carlo).

Tredje perioden: 3–2 (44.52) Easton Cowan (Simon Benoit, William Nylander), 4–2 (49.41) Michael Amadio (Jordan Spence, Shane Pinto), 5–2 (53.11) Ridly Greig (Dylan Cozens, Tyler Kleven).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-0-1

Toronto: 1-2-2

