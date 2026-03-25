Ottawa tog ännu en seger – 3–2 mot Detroit

Ottawas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lars Eller matchvinnare för Ottawa

Det fortsätter gå bra för formstarka Ottawa i NHL. På onsdagen mötte laget Detroit borta i Little Caesars Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Detroit blev 3–2 (1–0, 2–1, 0–1).

Brady Tkachuk gav Ottawa ledningen efter 17 minuter framspelad av Tim Stützle och Carter Yakemchuk.

Ottawa gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Carter Yakemchuk och Lars Eller och punkterade matchen.

Detroit reducerade dock till 1–3 genom Dominik Shine efter 14.50 av perioden.

Efter 4.13 i tredje perioden reducerade Detroits Dylan Larkin på nytt på pass av Alex DeBrincat och Lucas Raymond. 2–3-målet blev matchens sista.

Detroit ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Ottawa ligger på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Detroit och Ottawa den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Detroit Red Wings vunnit.

Ottawa möter Pittsburgh samma tid hemma.

Detroit–Ottawa 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (17.15) Brady Tkachuk (Tim Stützle, Carter Yakemchuk).

Andra perioden: 0–2 (29.28) Carter Yakemchuk (Artiom Zub), 0–3 (31.05) Lars Eller (Brady Tkachuk), 1–3 (34.50) Dominik Shine (Simon Edvinsson, Moritz Seider).

Tredje perioden: 2–3 (44.13) Dylan Larkin (Alex DeBrincat, Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-1-2

Ottawa: 4-0-1

