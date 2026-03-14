Ottawa höll nollan och segrade mot Anaheim Ducks

Ottawa vann med 2–0 mot Anaheim Ducks

Ottawas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Michael Amadio avgjorde för Ottawa

Ottawa höll nollan och vann på hemmaplan mot Anaheim Ducks i NHL. Matchen slutade 2–0 (0–0, 2–0, 0–0).

Segern var Ottawas fjärde på de senaste fem matcherna.

San Jose nästa för Ottawa

Första perioden blev mållös.

Det var först 3.53 in i andra perioden som Ottawa tog ledningen genom Michael Amadio assisterad av Shane Pinto och Nick Cousins. Efter 9.21 i andra perioden nätade Thomas Chabot på pass av Shane Pinto och gjorde 2–0.

Tredje perioden blev även den mållös och Ottawa höll i sin 2–0-ledning och vann.

När lagen möttes senast vann Ottawa med 3–2.

Söndag 15 mars 22.00 spelar Ottawa hemma mot San Jose.

Ottawa–Anaheim Ducks 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 1–0 (23.53) Michael Amadio (Shane Pinto, Nick Cousins), 2–0 (29.21) Thomas Chabot (Shane Pinto).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-0-1

Anaheim Ducks: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: San Jose Sharks, hemma, 15 mars 22.00