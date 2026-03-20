Ottawa avgjorde tät match mot NY Islanders i tredje perioden

Ottawa segrade – 3–2 mot NY Islanders

Brady Tkachuk matchvinnare för Ottawa

Seger nummer 35 för Ottawa

Ottawa segrade hemma mot NY Islanders i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Ottawa fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (0–0, 1–1, 2–1).

Brady Tkachuk blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål med bara 13 sekunder kvar av slutperioden.

Toronto nästa för Ottawa

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Matthew Schaefer gjorde 1–0 till NY Islanders 4.45 in i andra perioden på passning från Ryan Pulock och Bo Horvat. Efter 10.27 i andra perioden nätade Shane Pinto framspelad av Tyler Kleven och Nikolas Matinpalo och kvitterade för Ottawa.

Efter 2.02 i tredje perioden gjorde NY Islanders 1–2 genom Brayden Schenn.

Brady Tkachuk och Warren Foegele såg till att Ottawa vände till ledning med 3–2.

Det här betyder att Ottawa ligger kvar på sjätte plats i Atlantic division och NY Islanders på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann NY Islanders med 5–4.

NY Islanders möter Montreal samma tid borta.

Ottawa–NY Islanders 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 0–1 (24.45) Matthew Schaefer (Ryan Pulock, Bo Horvat), 1–1 (30.27) Shane Pinto (Tyler Kleven, Nikolas Matinpalo).

Tredje perioden: 1–2 (42.02) Brayden Schenn (Simon Holmström, Scott Mayfield), 2–2 (45.12) Warren Foegele (Fabian Zetterlund, Dennis Gilbert), 3–2 (59.47) Brady Tkachuk (Jordan Spence, Drake Batherson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-0-2

NY Islanders: 3-0-2

