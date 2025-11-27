Ottawa avgjorde i straffläggningen borta mot Vegas

Ottawa vann med 4–3 efter straffar

Tredje raka förlusten för Vegas

Tolfte segern för Ottawa

Det blev en riktigt tajt match när Vegas tog emot Ottawa i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (1–3, 1–0, 1–0, 0–0, 0–1).

Vegas–Ottawa – mål för mål

Ottawa hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 53 sekunder genom Shane Pinto och gick upp till 0–2. Vegas kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Ottawa dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Redan efter 2.06 i andra perioden reducerade Vegas till 2–3 genom Jack Eichel på pass av Ivan Barbasjev och Braeden Bowman.

6.40 in i tredje perioden satte Mark Stone pucken och kvitterade.

Ottawas Jake Sanderson stod för tre poäng, varav ett mål.

Vegas har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 11–10 i målskillnad. Det här var Vegas nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ottawas åttonde uddamålsseger.

Ottawas nya tabellposition är andra plats i Atlantic division medan Vegas är på fjärde plats i Pacific division.

Lagen möts igen 25 januari i Canadian Tire Centre.

Vegas möter Montreal i nästa match hemma fredag 28 november 22.00. Ottawa möter samma dag St Louis borta.

Vegas–Ottawa 3–4 (1–3, 1–0, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (0.53) Shane Pinto (Jake Sanderson, Claude Giroux), 0–2 (13.08) Jake Sanderson (Claude Giroux, Tim Stützle), 1–2 (16.53) Brett Howden (Mitch Marner, Shea Theodore), 1–3 (19.49) Drake Batherson (Tim Stützle, Jake Sanderson).

Andra perioden: 2–3 (22.06) Jack Eichel (Ivan Barbasjev, Braeden Bowman).

Tredje perioden: 3–3 (46.40) Mark Stone.

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-2-1

Ottawa: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Montreal Canadiens, hemma, 28 november

Ottawa: St Louis Blues, borta, 28 november