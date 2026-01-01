Ottawa avgjorde i sista perioden och vann mot Washington

Ottawa segrade – 4–3 mot Washington

Fabian Zetterlund avgjorde för Ottawa

Ottawa gjorde tre raka mål

Ottawa vann hemma mot Washington i NHL med 4–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Ottawa avgjorde i sista perioden.

Fabian Zetterlund slog till 17.38 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Ottawa–Washington – mål för mål

Tom Wilson gjorde 1–0 till Washington efter 8.13 assisterad av Justin Sourdif och Jakob Chychrun.

0–2 kom efter 18.59 när Dylan Strome hittade rätt med assist av Ryan Leonard och Jakob Chychrun.

Efter 7.42 i andra perioden nätade Nick Jensen framspelad av Jake Sanderson och Shane Pinto och reducerade åt Ottawa.

Ridly Greig gjorde dessutom 2–2 efter 19.31 på pass av Shane Pinto och Michael Amadio.

Ottawa tog ledningen med 3–2 genom David Perron efter 2.47 i tredje perioden.

Washington gjorde 3–3 genom Aljaksej Protas med 4.07 kvar att spela av perioden.

Ottawa kunde dock avgöra till 4–3 med 2.22 kvar av matchen genom Fabian Zetterlund.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Ottawa med 18–19 och Washington med 19–22 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Ottawa med 7–1.

Söndag 4 januari 01.00 möter Ottawa Winnipeg hemma i Canadian Tire Centre medan Washington spelar hemma mot Chicago.

Ottawa–Washington 4–3 (0–2, 2–0, 2–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (8.13) Tom Wilson (Justin Sourdif, Jakob Chychrun), 0–2 (18.59) Dylan Strome (Ryan Leonard, Jakob Chychrun).

Andra perioden: 1–2 (27.42) Nick Jensen (Jake Sanderson, Shane Pinto), 2–2 (39.31) Ridly Greig (Shane Pinto, Michael Amadio).

Tredje perioden: 3–2 (42.47) David Perron (Stephen Halliday, Nick Cousins), 3–3 (55.53) Aljaksej Protas (Justin Sourdif, Tom Wilson), 4–3 (57.38) Fabian Zetterlund (Thomas Chabot, Tim Stützle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-1-2

Washington: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: Winnipeg Jets, hemma, 4 januari 01.00

Washington: Chicago Blackhawks, hemma, 4 januari 01.00