Östhammars SK U20 utklassade Väsby – vann med 8–2

Seger för Östhammars SK U20 med 8–2 mot Väsby

Östhammars SK U20:s Milton Johansson tremålsskytt

Tredje raka förlusten för Väsby

Östhammars SK U20 övertygade när laget vann på bortaplan mot Väsby i U20 Div 1 östra A herr med hela 8–2 (1–1, 3–1, 4–0).

Det betyder att Östhammars SK U20 äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Milton Johansson tremålsskytt för Östhammars SK U20

Första perioden var jämn. Östhammars SK U20 inledde bäst och tog ledningen genom Samuel Dalberg efter 17.59, men Väsby kvitterade genom Dennis Norberg i slutet av perioden. Östhammars SK U20 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 1.37 genom Milton Johansson och gick upp till 1–3 innan Väsby svarade.

I periodpausen hade Östhammars SK U20 ledningen med 2–4. Östhammars SK U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Emil Wahlgren, som gjorde två mål, Milton Johansson och Sebastian Gauffin.

Östhammars SK U20:s Elias Tegelberg hade fem assists och Milton Johansson gjorde tre mål.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Väsby med 15–23 och Östhammars SK U20 med 19–35 i målskillnad.

Båda lagen har haft en tuff start på serien och har tre poäng efter fem spelade matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i ÖSK-hallen.

Väsby tar sig an IFK Täby HC i nästa match borta lördag 1 november 18.35. Östhammars SK U20 möter Järfälla hemma lördag 8 november 14.00.

Väsby–Östhammars SK U20 2–8 (1–1, 1–3, 0–4)

U20 Div 1 östra A herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (17.59) Samuel Dalberg (Elias Tegelberg), 1–1 (18.29) Dennis Norberg (Roman Vakhabov, Jonathan Steenstrup).

Andra perioden: 1–2 (21.37) Milton Johansson, 1–3 (27.32) Milton Johansson (Elias Tegelberg, Alex Nilsson), 2–3 (28.26) Milo Andersson (Jonathan Steenstrup, Christopher Montgomery), 2–4 (38.14) Sebastian Gauffin (Elias Tegelberg).

Tredje perioden: 2–5 (40.38) Sebastian Gauffin (Elias Tegelberg), 2–6 (43.25) Emil Wahlgren (Alex Nilsson), 2–7 (48.15) Emil Wahlgren (Elias Tegelberg), 2–8 (55.51) Milton Johansson (Viktor Åhlén, Samuel Dalberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 1-0-4

Östhammars SK U20: 1-0-4

Nästa match:

Väsby: IFK Täby HC, borta, 1 november

Östhammars SK U20: Järfälla HC, hemma, 8 november