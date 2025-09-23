Östersunds Neo Kristoffersson tvåmålsskytt i segern mot Sundsvall

Seger för Östersund med 6–2 mot Sundsvall

Olle Bergström avgjorde för Östersund

Hemmalaget Östersund vann mot Sundsvall i U18 regional norr herr. 6–2 (1–1, 3–1, 2–0) slutade tisdagens match.

Första perioden var jämn. Östersund inledde bäst och tog ledningen genom Sverre Øverli Larsen efter 11.52, men Sundsvall kvitterade genom Gustav Von Essen bara tre minuter senare. Östersund tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 0.52 genom James Strandberg, och gick upp till 3–1 innan Sundsvall svarade.

I periodpausen hade Östersund ledningen med 4–2. Östersund fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Sandgren och Neo Kristoffersson.

Neo Kristoffersson gjorde två mål för Östersund och två målgivande passningar.

För Östersund gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Sundsvall är på tionde plats.

Östersund tar sig an Vännäs i nästa match hemma söndag 28 september 16.00. Sundsvall möter Sunderby hemma lördag 27 september 16.30.

U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (11.52) Sverre Øverli Larsen (Neo Kristoffersson), 1–1 (14.03) Gustav Von Essen (Mikael Haga Jansson).

Andra perioden: 2–1 (20.52) James Strandberg (Neo Kristoffersson, Sverre Øverli Larsen), 3–1 (26.54) Olle Bergström (Max Hansson, Sigge Forsell), 3–2 (34.18) Hugo Müller (Noah Heinås), 4–2 (36.10) Neo Kristoffersson (Ted Forss, James Strandberg).

Tredje perioden: 5–2 (47.49) Neo Kristoffersson, 6–2 (56.26) Oscar Sandgren.

Nästa match:

Östersund: Vännäs HC, hemma, 28 september

Sundsvall: Sunderby SK, hemma, 27 september