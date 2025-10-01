Nyförvärvets första avgjorde för ÖIK – i förlängningen

Östersunds IK vann med 3–2 efter förlängning

Oliver Kandergård matchvinnare för Östersunds IK

Andra förlusten i rad för Kalmar

Det blev en riktigt tajt match när Östersunds IK tog emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0). Oliver Kandergård spelade en avgörande roll för Östersunds IK med det vinnande målet i förlängningen.

Nybro nästa för Östersunds IK

Första perioden var jämn. Kalmar inledde bäst och tog ledningen genom Eddie Levin efter 10.04, men Östersunds IK kvitterade genom Lukas Sagranden bara en minut senare.

Andra perioden blev mållös. Kalmar gjorde 1–2 genom Matthew Struthers efter 8.13 i tredje perioden.

Östersunds IK gjorde 2–2 genom Samuel Solem efter 12.48 av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Östersunds IK blev Oliver Kandergård som 2.37 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Östersunds IK med 12–16 och Kalmar med 17–14 i målskillnad.

Östersunds IK har nu sex poäng och Kalmar har sju poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Nästa motstånd för Östersunds IK är Nybro. Kalmar tar sig an Mora borta. Båda matcherna spelas fredag 3 oktober 19.00.

Östersunds IK–Kalmar 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (10.04) Eddie Levin (Felix Carell, Tobias Aronsson), 1–1 (11.37) Lukas Sagranden (Anton Klint, Oliver Kandergård).

Tredje perioden: 1–2 (48.13) Matthew Struthers (Andrew Vanderbeck, Samuel Jonsson), 2–2 (52.48) Samuel Solem (Alexander Anderberg, Fredric Jansson).

Förlängning: 3–2 (62.37) Oliver Kandergård (Anton Klint).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-1-2

Kalmar: 2-1-2

Nästa match:

Östersunds IK: Nybro Vikings IF, borta, 3 oktober

Kalmar: Mora IK, borta, 3 oktober