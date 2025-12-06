Östersunds IK U18 vann på bortaplan mot Sunderby SK U18

Seger för Östersunds IK U18 med 4–3 mot Sunderby SK U18

Östersunds IK U18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Sverre Øverli Larsen tvåmålsskytt för Östersunds IK U18

Det blev seger för Östersunds IK U18 på bortaplan mot Sunderby SK U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 4–3 (1–1, 0–2, 3–0).

Edvin Bertils stod för Östersunds IK U18:s avgörande mål 16.52 in i tredje perioden.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Östersunds IK U18.

Segern var Östersunds IK U18:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Edvin Bertils matchvinnare för Östersunds IK U18

Sverre Øverli Larsen gjorde 1–0 till Östersunds IK U18 efter bara 2.31 på passning från Edvin Bertils och Neo Kristoffersson.

Sunderby SK U18 kvitterade när Joel Eriksson hittade rätt på pass av John Öhrling och Emil Hezekielsson efter 19.28.

Sunderby SK U18 gjorde också 2–1 efter 5.53 i andra perioden när Joel Eriksson fick träff på nytt.

Arn Haraldsson gjorde dessutom 3–1 efter 7.12 framspelad av Frans Hellberg och Elliot Lundbäck.

Östersunds IK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i tredje perioden. Bertils 3–4-mål kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Sverre Øverli Larsen gjorde två mål för Östersunds IK U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Sunderby SK U18 ligger kvar på femte plats i tabellen och Östersunds IK U18 är klara seriesegrare. Ett fint lyft i tabellen för Östersunds IK U18 som så sent som den 7 november låg på femte plats.

I nästa match möter Sunderby SK U18 Sundsvall Hockey U18 hemma och Östersunds IK U18 möter Piteå Hockey U18 borta. Båda matcherna spelas söndag 7 december 14.00.

Sunderby SK U18–Östersunds IK U18 3–4 (1–1, 2–0, 0–3)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (2.31) Sverre Øverli Larsen (Edvin Bertils, Neo Kristoffersson), 1–1 (19.28) Joel Eriksson (John Öhrling, Emil Hezekielsson).

Andra perioden: 2–1 (25.53) Joel Eriksson, 3–1 (27.12) Arn Haraldsson (Frans Hellberg, Elliot Lundbäck).

Tredje perioden: 3–2 (41.09) Sverre Øverli Larsen (Joel Svensson), 3–3 (44.53) Neo Kristoffersson (Melvin Svedén, Sverre Øverli Larsen), 3–4 (56.52) Edvin Bertils (Aldin Huzejrovic).