Östersunds IK U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr mot Sundsvall Hockey U18

Seger för Östersunds IK U18 med 3–0 mot Sundsvall Hockey U18

James Strandberg avgjorde för Östersunds IK U18

Tredje raka segern för Östersunds IK U18

Östersunds IK U18 vann på bortaplan mot Sundsvall Hockey U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Clemensnäs U18 nästa för Östersunds IK U18

Den första perioden slutade mållös. 10.42 in i andra perioden gjorde Östersunds IK U18 1–0 genom James Strandberg på pass av Aldin Huzejrovic och Max Hansson.

Efter 15.24 i andra perioden nätade Neo Bergman och gjorde 0–2. Målet var Neo Bergmans femte i fortsättningsserien i U18 regional norr herr.

Efter 18.26 i tredje perioden gjorde Neo Kristoffersson också 0–3 framspelad av Sigge Forsell.

Efter tre matcher har Sundsvall Hockey U18 nu fem poäng och Östersunds IK U18 har nio poäng.

Sundsvall Hockey U18 tar sig an Clemensnäs U18 i nästa match borta söndag 16 november 12.30. Östersunds IK U18 möter Clemensnäs U18 borta lördag 15 november 14.00.

Sundsvall Hockey U18–Östersunds IK U18 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Brandcode Center

Andra perioden: 0–1 (30.42) James Strandberg (Aldin Huzejrovic, Max Hansson), 0–2 (35.24) Neo Bergman.

Tredje perioden: 0–3 (58.26) Neo Kristoffersson (Sigge Forsell).

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Clemensnäs HC, borta, 16 november

Östersunds IK U18: Clemensnäs HC, borta, 15 november