Östersunds IK U18 tog hem segern mot Clemensnäs U18

Östersunds IK U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) på bortaplan mot Clemensnäs U18.

Olle Bergström blev matchhjälte 18.54 in i första perioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Östersunds IK U18 tog fjärde segern i rad. Clemensnäs U18 hade före matchen tre segrar i rad.

Resultatet betyder också att Östersunds IK U18 har hållit nollan i tre matcher i rad.

Clemensnäs U18–Östersunds IK U18 – mål för mål

Nästa motstånd för Clemensnäs U18 är Sundsvall Hockey U18. Lagen möts söndag 16 november 12.30 i Isbjörnen. Östersunds IK U18 tar sig an Sundsvall Hockey U18 hemma torsdag 20 november 19.15.

Clemensnäs U18–Östersunds IK U18 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Malmhallen

Första perioden: 0–1 (18.54) Olle Bergström (Neo Kristoffersson).