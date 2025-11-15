Östersunds IK U18 tog hem segern mot Clemensnäs U18
- Östersunds IK U18 vann med 1–0 mot Clemensnäs U18
- Olle Bergström matchvinnare för Östersunds IK U18
- Fjärde raka segern för Östersunds IK U18
Östersunds IK U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) på bortaplan mot Clemensnäs U18.
Olle Bergström blev matchhjälte 18.54 in i första perioden med sitt avgörande 1–0-mål.
Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Östersunds IK U18 tog fjärde segern i rad. Clemensnäs U18 hade före matchen tre segrar i rad.
Resultatet betyder också att Östersunds IK U18 har hållit nollan i tre matcher i rad.
Clemensnäs U18–Östersunds IK U18 – mål för mål
Nästa motstånd för Clemensnäs U18 är Sundsvall Hockey U18. Lagen möts söndag 16 november 12.30 i Isbjörnen. Östersunds IK U18 tar sig an Sundsvall Hockey U18 hemma torsdag 20 november 19.15.
Clemensnäs U18–Östersunds IK U18 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Malmhallen
Första perioden: 0–1 (18.54) Olle Bergström (Neo Kristoffersson).
