Östersund vann på bortaplan mot Clemensnäs

Östersund vann med 5–2 mot Clemensnäs

Neo Kristoffersson matchvinnare för Östersund

Clemensnäs nu tionde, Östersund på fjärde plats

Östersund vann första matchen mot Clemensnäs borta med 5–2 (1–1, 4–0, 0–1) på lördagen i U18 regional norr herr.

Clemensnäs–Östersund – mål för mål

Första perioden var jämn. Clemensnäs inledde bäst och tog ledningen genom Casper Wahlberg efter 8.46, men Östersund kvitterade genom Sverre Øverli Larsen efter 14.48. I andra perioden var det Östersund som dominerade och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Ted Forss, Neo Kristoffersson, Sigge Forsell och Theo Lindqvist. 17.40 in i tredje perioden nätade Clemensnäs Oskar Öhrvall på pass av Kevin Hollström och Max Hofverberg och reducerade. Men mer än så orkade Clemensnäs inte med.

Sigge Forsell gjorde ett mål för Östersund och spelade fram till två mål och Edvin Bertils hade tre assists.

Clemensnäs ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Östersund ligger på fjärde plats.

I nästa omgång har Clemensnäs Vännäs borta i Vännäs Ishall, tisdag 23 september 19.30. Östersund spelar borta mot Björklöven söndag 21 september 11.00.

Clemensnäs–Östersund 2–5 (1–1, 0–4, 1–0)

U18 regional norr herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (8.46) Casper Wahlberg (Max Hofverberg, Oskar Öhrvall), 1–1 (14.48) Sverre Øverli Larsen (Edvin Bertils, Sigge Forsell).

Andra perioden: 1–2 (21.39) Ted Forss (Neo Kristoffersson, Edvin Bertils), 1–3 (24.28) Neo Kristoffersson (Edvin Bertils, James Strandberg), 1–4 (29.06) Sigge Forsell (Olle Bergström, Wilmer Vatvedt), 1–5 (32.13) Theo Lindqvist (Sigge Forsell).

Tredje perioden: 2–5 (57.40) Oskar Öhrvall (Kevin Hollström, Max Hofverberg).

Nästa match:

Clemensnäs: Vännäs HC, borta, 23 september

Östersund: IF Björklöven, borta, 21 september