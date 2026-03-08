Östersund kopplade grepp om Ö-vik Hockey J20 – efter seger med 2–1

Östersund vann med 2–1 mot Ö-vik Hockey J20

Sverre Øverli Larsen matchvinnare för Östersund

Sigge Forslund ende målskytt för Ö-vik Hockey J20

Östersund vann första matchen på hemmaplan mot Ö-vik Hockey J20 i playoff 3 i U20 region norr herr på söndagen och har tagit greppet inför avgörandet på söndag 8 mars. Östersund vann matchen med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Ö-vik Hockey J20 med hela 6–0.

Östersund–Ö-vik Hockey J20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 18.42 in i andra perioden som Östersund tog ledningen genom Simon Nordin framspelad av Kalle Ångström och Theo Crambert.

3.34 in i tredje perioden satte Sverre Øverli Larsen pucken på pass av Simon Nordin och ökade ledningen. 17.41 in i perioden fick Sigge Forslund utdelning framspelad av Emil Eklund och reducerade. Men mer än så orkade Ö-vik Hockey J20 inte med.

Östersund–Ö-vik Hockey J20 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Playoff 3 i U20 region norr herr

Andra perioden: 1–0 (38.42) Simon Nordin (Kalle Ångström, Theo Crambert).

Tredje perioden: 2–0 (43.34) Sverre Øverli Larsen (Simon Nordin), 2–1 (57.41) Sigge Forslund (Emil Eklund).

Nästa match:

8 mars, 14.16, Östersund–Ö-vik Hockey J20