Östersund avgjorde i straffläggningen borta mot Ö-vik Hockey J20

Östersund-seger med 4–3 efter straffar

Kalle Ångström med två mål för Östersund

Wilmer Ramstedt matchvinnare för Östersund

Det blev en riktigt tajt match när Ö-vik Hockey J20 tog emot Östersund i U20 region norr topp 8 herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Östersund var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Wilmer Ramstedt för.

Ö-vik Hockey J20 tog ledningen i början av första perioden genom Alvin Kavenstrand.

Östersund gjorde 1–1 genom Kalle Ångström efter 6.31.

Efter 10.38 i matchen gjorde Ö-vik Hockey J20 2–1 genom Carl Lindmark Porter.

Östersund kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.19 i andra perioden genom Gusten Alander.

9.50 in i tredje perioden satte Emil Eklund pucken framspelad av Peter Granström och Viktor Larsson och gav laget ledningen. Östersund kvitterade till 3–3 med 1.02 kvar att spela på nytt genom Kalle Ångström med assist av Rasmus Erhardsson och Theo Lindström.

Östersund vann straffläggningen efter att Wilmer Ramstedt satt den avgörande straffen.

Ö-vik Hockey J20 har två vinster och tre förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Ö-vik Hockey J20 med 5–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 17 januari möter Ö-vik Hockey J20 Sunderby borta 12.20 och Östersund möter Kalix hemma 17.30.

Ö-vik Hockey J20–Östersund 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (0.39) Alvin Kavenstrand (Olle Andersson, Oscar Jonsson), 1–1 (6.31) Kalle Ångström (Marek Balog, Gusten Alander), 2–1 (10.38) Carl Lindmark Porter (Karl Dalin).

Andra perioden: 2–2 (22.19) Gusten Alander.

Tredje perioden: 3–2 (49.50) Emil Eklund (Peter Granström, Viktor Larsson), 3–3 (58.58) Kalle Ångström (Rasmus Erhardsson, Theo Lindström).

Straffar: 3–4 (65.00) Wilmer Ramstedt.

Nästa match:

Ö-vik Hockey J20: Sunderby SK, borta, 17 januari 12.20

Östersund: Kalix HC, hemma, 17 januari 17.30