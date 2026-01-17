Oskarshamns segerrad fortsätter efter 6–2 mot Hanhals

Oskarshamn segrade – 6–2 mot Hanhals

Olof Marklund matchvinnare för Oskarshamn

Fjärde raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Hanhals hemma i Be-Ge Hockey Center på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 6–2 (1–0, 3–1, 2–1) innebär att Oskarshamn nu har fyra segrar i följd i U20 region syd topp 6 och är fortfarande obesegrat i år.

– Tycker vi gör en helt okej insats. Vi krigar på bra men är rätt slarviga i puckspelet. Vi tar med oss tre poäng och siktar på en bra träningsvecka innan det är dags för Tingsryd nästa lördag, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Tingsryd J20 nästa för Oskarshamn

Oskarshamn tog ledningen efter 15.32 genom Emil Boberg framspelad av Alex Ljung och Alfred Göransson.

Hanhals kvitterade till 1–1 genom Oliver Olsson i början av andra perioden i andra perioden.

Oskarshamn stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1.

5.43 in i tredje perioden fick Hugo Samuelsson utdelning framspelad av Oliver Olsson och Hugo Flink och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hanhals. 15.49 in i perioden nätade Oskarshamns Andre Franz och ökade ledningen. Viggo Söderberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med 1.49 kvar att spela på pass av Andre Franz. 6–2-målet blev matchens sista. Målet var Viggo Söderbergs femte i U20 region syd topp 6.

Oskarshamn har nu tolv poäng och Hanhals har fyra poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Oskarshamn vunnit.

Lördag 24 januari möter Oskarshamn Tingsryd J20 borta 13.10 och Hanhals möter Helsingborg hemma 14.30.

Oskarshamn–Hanhals 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

U20 region syd topp 6, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (15.32) Emil Boberg (Alex Ljung, Alfred Göransson).

Andra perioden: 1–1 (20.35) Oliver Olsson (Hugo Samuelsson, Oliver Hallin), 2–1 (21.24) Kevin Du Rietz (Casper Bjering Dahlén), 3–1 (26.58) Olof Marklund (Viggo Söderberg, Axel Stjernlöf), 4–1 (33.43) Alfred Göransson (Leo Hendén).

Tredje perioden: 4–2 (45.43) Hugo Samuelsson (Oliver Olsson, Hugo Flink), 5–2 (55.49) Andre Franz, 6–2 (58.11) Viggo Söderberg (Andre Franz).

Nästa match:

Oskarshamn: Tingsryds AIF Utv, borta, 24 januari 13.10

Hanhals: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 24 januari 14.30