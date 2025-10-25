Oskarshamns Daniel Rödnes tvåmålsskytt i segern mot Kungälv

Oskarshamn vann med 5–1 mot Kungälv

Daniel Rödnes med två mål för Oskarshamn

Kungälvs femte raka förlust

Oskarshamn vann på bortaplan mot Kungälv i U20 region syd herr. 1–5 (0–2, 0–1, 1–2) slutade lördagens match.

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand om matchen:

– Vi kommer tillbaka med det hårda jobbet efter några tuffa matcher. Kungälv har svårt att hänga med i vårt tempo i stora delar av matchen och vi kan styra matchen lite som vi vill. En stabil seger.

Oskarshamns Daniel Rödnes tvåmålsskytt

Oskarshamn tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 7.04 i andra perioden nätade Mio Svanberg på pass av Melker Vidsäter och Olof Marklund och gjorde 0–3. Oskarshamn gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Daniel Rödnes och Oskar Höglander. Det rycket avgjorde matchen.

Erik Fogelin reducerade förvisso men närmare än 1–5 kom inte Kungälv. Oskarshamn tog därmed en säker seger.

Det här betyder att Kungälv ligger kvar på tolfte och sista plats i tabellen och Oskarshamn på tredje plats.

Lagen möts igen 6 december i Be-Ge Hockey Center.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 28 oktober. Då möter Kungälv Bäcken i Marconihallen 19.30. Oskarshamn tar sig an Halmstad HF borta 19.20.

Kungälv–Oskarshamn 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (7.33) Alfred Göransson (Alex Ljung), 0–2 (19.15) Daniel Rödnes (Linus Levin, Lukas Svensson).

Andra perioden: 0–3 (27.04) Mio Svanberg (Melker Vidsäter, Olof Marklund).

Tredje perioden: 0–4 (46.35) Daniel Rödnes (Mio Svanberg), 0–5 (48.02) Oskar Höglander (Erik Nordbeck, Olof Marklund), 1–5 (48.12) Erik Fogelin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 0-0-5

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Kungälv: Bäcken HC, borta, 28 oktober

Oskarshamn: Halmstad Hammers HC, borta, 28 oktober