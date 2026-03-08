Seger för Oskarshamn mot Helsingborg

Oskarshamn vann med 2–1 mot Helsingborg

Kevin Du Rietz avgjorde för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn vann med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i förkval inför kval till J20 nationell herr på bortaplan mot Helsingborg på söndagen.

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand tyckte till om matchen:

– Stabil insats, jag tycker att vi är det bättre laget över stora delar av matchen. I andra perioden blir vi lite tillbakadragna, men reder ändå ut det bra. Jätteskönt att vinna och gå vidare till kval mot nationell serie.

Efter segern står det klart att Oskarshamn efter en bra säsong i förkval inför kval till J20 nationell herr är klart för kval till kval till J20 Nationell.

Oskarshamn tog därmed andra raka segern, efter 7–3 mot Jonstorp i första matchen.

Helsingborg–Oskarshamn – mål för mål

Alfred Göransson gav Oskarshamn ledningen efter elva minuter framspelad av Melker Vidsäter och Theo Dahl.

Andra perioden blev mållös.

3.43 in i tredje perioden satte Kevin Du Rietz pucken framspelad av Melker Vidsäter och ökade ledningen. Helsingborg reducerade till 1–2 med 1.15 kvar att spela genom Milton Karlsson efter förarbete från Milton Hållström och Linus Leandersson. Fler mål än så blev det inte för Helsingborg.

Helsingborg–Oskarshamn 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

Förkval inför kval till J20 nationell herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (11.02) Alfred Göransson (Melker Vidsäter, Theo Dahl).

Tredje perioden: 0–2 (43.43) Kevin Du Rietz (Melker Vidsäter), 1–2 (58.45) Milton Karlsson (Milton Hållström, Linus Leandersson).