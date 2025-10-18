Oskarshamn vände och vann mot Bäcken

Oskarshamn segrade – 5–4 mot Bäcken

Andre Franz med två mål för Oskarshamn

Kevin Du Rietz avgjorde för Oskarshamn

Matchen i U20 region syd herr mellan Bäcken och Oskarshamn i Marconihallen fick se en vändning i sista perioden. Hemmalaget Bäcken hade ledningen i början av tredje perioden, med 4–2, men Oskarshamn vände matchen och vann till slut med 5–4.

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand om matchen:

– Vi startar matchen okej första fem minuterna. Sen får vi inte spelat att stämma förens tredje perioden drar igång. Då bestämmer sig grabbarna för att börja spela hockey igen. Vi tar över matchen helt och lyckas vända. Starkt av grabbarna.

I och med detta har Bäcken fyra förluster i rad.

Den första perioden slutade mållös. Bäcken var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–2.

Oskarshamn gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5. Du Rietz 4–5-mål kom med drygt fyra minuter kvar av matchen.

Bäckens Kevin Grahn Olsson stod för två mål och ett assist.

Den 29 november möts lagen återigen, då i Be-Ge Hockey Center.

Bäcken tar sig an Halmstad HF i nästa match borta tisdag 21 oktober 19.20. Oskarshamn möter samma dag 19.40 Olofström hemma.

Bäcken–Oskarshamn 4–5 (0–0, 4–2, 0–3)

U20 region syd herr, Marconihallen

Andra perioden: 1–0 (22.01) Kevin Grahn Olsson (Jacob Carlén, Alvar Langenskiöld), 1–1 (26.45) Melker Vidsäter (Albin Larsson, Olof Marklund), 1–2 (27.24) Andre Franz (Mio Svanberg), 2–2 (28.51) Philippe Holm (Liam Tsoi, Matheus Adler), 3–2 (35.06) Maximilian Bladmyr (Kevin Grahn Olsson, Jacob Carlén), 4–2 (35.35) Kevin Grahn Olsson.

Tredje perioden: 4–3 (42.43) Andre Franz (Kevin Du Rietz, Theo Dahl), 4–4 (55.01) Alfred Göransson (Alex Ljung, Mio Svanberg), 4–5 (55.48) Kevin Du Rietz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 1-0-4

Oskarshamn: 3-0-2

Nästa match:

Bäcken: Halmstad Hammers HC, borta, 21 oktober

Oskarshamn: Olofströms IK, hemma, 21 oktober