Oskarshamn utklassade Modo Hockey – seger med 8–0

Seger för Oskarshamn med 8–0 mot Modo Hockey

Oskarshamns Teemu Olavi Lepaus tvåmålsskytt

Oskarshamn nu nionde, Modo Hockey på sjätte plats

Oskarshamn spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan med hela 8–0 (1–0, 3–0, 4–0).

Oskarshamns Teemu Olavi Lepaus tvåmålsskytt

Oskarshamn tog ledningen efter sju minuters spel, genom Teemu Olavi Lepaus assisterad av Linus Nyman och Joni Ikonen. Även i andra perioden var Oskarshamn starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Teemu Olavi Lepaus, Linus Nyman och Filiph Engsund. Oskarshamn fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Pontus Näsén, Hampus Karlsson, Ludvig Markman och Joni Ikonen.

Teemu Olavi Lepaus gjorde två mål för Oskarshamn och tre målgivande passningar, Pontus Näsén stod för ett mål och två assists och Joni Ikonen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

För tabellens utseende betyder det här att Oskarshamn ligger på nionde plats medan Modo Hockey har sjätteplatsen.

Måndag 29 september 19.00 spelar Oskarshamn borta mot Mora. Modo Hockey möter Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena söndag 28 september 16.30.

Oskarshamn–Modo Hockey 8–0 (1–0, 3–0, 4–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (7.46) Teemu Olavi Lepaus (Linus Nyman, Joni Ikonen).

Andra perioden: 2–0 (22.03) Teemu Olavi Lepaus (Joni Ikonen), 3–0 (29.29) Linus Nyman (Filiph Engsund, Herman Träff), 4–0 (39.37) Filiph Engsund (Lukas Vesterlund, Ludvig Östman).

Tredje perioden: 5–0 (42.24) Pontus Näsén (Teemu Olavi Lepaus, Hampus Karlsson), 6–0 (49.34) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén), 7–0 (50.45) Ludvig Markman (Ville Jonsson, Herman Träff), 8–0 (55.46) Hampus Karlsson (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).

Nästa match:

Oskarshamn: Mora IK, borta, 29 september

Modo Hockey: Almtuna IS, borta, 28 september