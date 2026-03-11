Oskarshamn till kvartsfinal – avgjorde serien mot Almtuna
Följ HockeySverige på
Google news
- Oskarshamn vann med 5–3 mot Almtuna
- Filip Sveningsson gjorde två mål för Oskarshamn
- Sören Dietz Larsen avgjorde för Oskarshamn
Efter seger på hemmaplan med 5–3 (0–0, 0–1, 5–2) har Oskarshamn nu avgjort matchserien mot Almtuna i Hockeyallsvenskans åttondelsfinal. Oskarshamn vann serien i två raka matcher.
Filip Sveningsson gjorde två mål för Oskarshamn
Den första perioden slutade mållös.
Mikkel Øby Olsen gjorde 1–0 till Almtuna 19.06 in i andra perioden assisterad av Frederik Schlyter och Lucas Stockselius.
Oskarshamn spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 5–3.
Oskarshamn–Almtuna 5–3 (0–0, 0–1, 5–2)
Hockeyallsvenskans åttondelsfinal
Andra perioden: 0–1 (39.06) Mikkel Øby Olsen (Frederik Schlyter, Lucas Stockselius).
Tredje perioden: 1–1 (48.48) Filiph Engsund (Victor Johansson, Herman Träff), 2–1 (53.52) Kevin Karlsson (Herman Hansson, Sören Dietz Larsen), 3–1 (54.21) Filip Sveningsson (Melker Eriksson, Ludvig Markman), 3–2 (54.56) Lukas Smith (William Håkansson, Lukas Vesterlund), 4–2 (55.28) Sören Dietz Larsen (Herman Hansson, Hugo Jonasson), 4–3 (56.18) Edvin Hammarlund, 5–3 (59.09) Filip Sveningsson (Hampus Karlsson).
Ställning i serien: Oskarshamn–Almtuna 2–0
Den här artikeln handlar om: