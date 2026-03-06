Oskarshamn klart för kval trots förlust mot AIK

Seger för AIK med 3–2 mot Oskarshamn

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Rasmus Rudslätt avgjorde för AIK

Efter en bra säsong i hockeyallsvenskan är Oskarshamn nu klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet. Det trots förlust, 2–3 (0–0, 2–0, 0–3), på bortaplan mot AIK.

Rasmus Rudslätt stod för AIK:s avgörande mål med bara en sekund kvar av slutperioden.

Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

AIK–Oskarshamn – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

9.22 in i andra perioden gjorde Oskarshamn 1–0 genom Samuel Salonen assisterad av Teemu Olavi Lepaus och Victor Johansson. Efter 16.50 i andra perioden slog Filip Sveningsson till framspelad av Joel Svensson och Pontus Näsén och gjorde 0–2.

AIK vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i tredje perioden. AIK:s mål gjordes av Rasmus Rudslätt, Daniel Muzito Bagenda och Scott Pooley. 2–2-målet kom med bara 2.30 kvar att spela genom Daniel Muzito Bagenda. Och med en (! ) sekunder kvar att spela kom också 3–2 genom Rasmus Rudslätt.

Det här betyder att AIK slutar på femte plats och Oskarshamn på åttonde plats.

AIK–Oskarshamn 3–2 (0–0, 0–2, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 0–1 (29.22) Samuel Salonen (Teemu Olavi Lepaus, Victor Johansson), 0–2 (36.50) Filip Sveningsson (Joel Svensson, Pontus Näsén).

Tredje perioden: 1–2 (53.07) Scott Pooley (Daniel Muzito Bagenda), 2–2 (57.30) Daniel Muzito Bagenda (Oscar Nord, Scott Pooley), 3–2 (59.59) Rasmus Rudslätt (Simon Åkerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Oskarshamn: 1-1-3