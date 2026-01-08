Oskarshamn besegrade Helsingborg efter Axel Flinks dubbel

Oskarshamn segrade – 3–2 mot Helsingborg

Oskarshamns Axel Flink tvåmålsskytt

Helsingborg nu åttonde, Oskarshamn på femte plats

Det blev Oskarshamn som gick segrande ur mötet med Helsingborg i U18 regional syd vår på bortaplan, med 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Axel Flink med två mål för Oskarshamn

Dante Olheden gjorde 1–0 till Oskarshamn efter 16 minuters spel framspelad av Emil Boberg och Noah Lundén.

Efter 9.43 i andra perioden nätade Adrian Sonesson framspelad av Marius Decierdo och kvitterade för Helsingborg. Oskarshamns Axel Flink gjorde 1–2 efter 10.03 på pass av Casper Bjering Dahlén och Noah Lundén.

11.47 in i tredje perioden fick Axel Flink utdelning på nytt på pass av Casper Bjering Dahlén och Melker Vidsäter och ökade ledningen. Noah Roos stod för målet när Helsingborg reducerade till 2–3 med 1.20 kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för Helsingborg.

Helsingborg ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn ligger på femte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 februari i Be-Ge Hockey Center.

Söndag 11 januari möter Helsingborg Troja-Ljungby U18 borta 15.30 och Oskarshamn möter Borås borta 14.00.

Helsingborg–Oskarshamn 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (16.32) Dante Olheden (Emil Boberg, Noah Lundén).

Andra perioden: 1–1 (29.43) Adrian Sonesson (Marius Decierdo), 1–2 (30.03) Axel Flink (Casper Bjering Dahlén, Noah Lundén).

Tredje perioden: 1–3 (51.47) Axel Flink (Casper Bjering Dahlén, Melker Vidsäter), 2–3 (58.40) Noah Roos.

Nästa match:

Helsingborg: IF Troja-Ljungby, borta, 11 januari 15.30

Oskarshamn: Borås HC, borta, 11 januari 14.00