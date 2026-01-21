Oskarshamn avgjorde i förlängningen mot Mora

Seger för Oskarshamn med 2–1 efter förlängning

Herman Träff tvåmålsskytt för Oskarshamn

Andra förlusten i följd för Mora

Det blev en riktigt tajt match när Oskarshamn tog emot Mora i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Herman Träff spelade en avgörande roll för Oskarshamn med det vinnande målet i förlängningen.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Oskarshamn.

Oskarshamn–Mora – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 10.42 in i andra perioden som Mora tog ledningen genom Tobias Ekberg efter pass från Jesper Norbäck och Romeo Edvardsen Sörensen. Efter 15.25 i andra perioden slog Herman Träff till på pass av Pontus Näsén och Teemu Olavi Lepaus och kvitterade för Oskarshamn.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 1.07 innan Oskarshamn också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Herman Träff, på pass av Melker Eriksson och Joel Svensson.

På fredag 23 januari 19.00 spelar Oskarshamn borta mot Troja-Ljungby och Mora hemma mot AIK.

Oskarshamn–Mora 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 0–1 (30.42) Tobias Ekberg (Jesper Norbäck, Romeo Edvardsen Sörensen), 1–1 (35.25) Herman Träff (Pontus Näsén, Teemu Olavi Lepaus).

Förlängning: 2–1 (61.07) Herman Träff (Melker Eriksson, Joel Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, borta, 23 januari 19.00

Mora: AIK, hemma, 23 januari 19.00