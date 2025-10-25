ÖSK/Ö-vik U18 äntligen vinnare igen efter 5–3 på hemmaplan

ÖSK/Ö-vik U18 vann med 5–3 mot Nälden/Östersund U18

Joar Westberg matchvinnare för ÖSK/Ö-vik U18

Femte förlusten i följd för Nälden/Östersund U18

ÖSK/Ö-vik U18 har haft en tung start i U18 division 1 norra B herr den här säsongen, men efter nio spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Nälden/Östersund U18. ÖSK/Ö-vik U18 vann med 5–3 (4–1, 1–0, 0–2).

Ånge U18 nästa för ÖSK/Ö-vik U18

I första perioden var det ÖSK/Ö-vik U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 11.37 i andra perioden slog Albin Hammarberg till framspelad av Axel Kavenstrand och gjorde 5–1. Anton Söderberg och Julius Von Krusenstierna reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Nälden/Östersund U18. ÖSK/Ö-vik U18 tog därmed en säker seger.

ÖSK/Ö-vik U18 har en seger och fyra förluster och 12–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nälden/Östersund U18 har fem förluster och 11–35 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Näldens IF/Östersunds IK med 5–1.

Lördag 1 november möter ÖSK/Ö-vik U18 Ånge U18 hemma 16.00 och Nälden/Östersund U18 möter Vännäs HC U18 hemma 17.30.

ÖSK/Ö-vik U18–Nälden/Östersund U18 5–3 (4–1, 1–0, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (0.15) Olle Alander Bäckman (Jomi Laakkonen, August Hedlund), 1–1 (2.15) Walter Stoltz, 2–1 (8.00) Vilmer Sjöblom (Hugo Häggmark), 3–1 (14.15) Theo Åström (Max Blomqvist), 4–1 (16.33) Joar Westberg (Theo Åström).

Andra perioden: 5–1 (31.37) Albin Hammarberg (Axel Kavenstrand).

Tredje perioden: 5–2 (55.28) Anton Söderberg (Axel Wibom), 5–3 (57.21) Julius Von Krusenstierna (Anton Söderberg, Henrik Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Nälden/Östersund U18: 0-1-4

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Ånge IK, hemma, 1 november

Nälden/Östersund U18: Vännäs HC, hemma, 1 november