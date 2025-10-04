Oscar Lindberg het när Skellefteå AIK besegrade Växjö

Bortalaget Skellefteå AIK tog hem de tre poängen efter seger mot Växjö i SHL. 2–5 (0–1, 0–1, 2–3) slutade matchen på lördagen.

Oscar Lindberg med två mål för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK tog ledningen efter 14 minuter genom Rickard Hugg på pass av Jonathan Pudas och Oscar Lindberg. Efter 10.39 i andra perioden slog Oscar Lindberg till på pass av Rickard Hugg och Jonathan Johnson och gjorde 0–2. Skellefteå AIK vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg stod för tre poäng, varav två mål.

För Växjö gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Skellefteå AIK är på femte plats. Så sent som den 1 oktober låg Skellefteå AIK på tionde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Växjö är Rögle. Skellefteå AIK tar sig an Brynäs borta. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.00.

Växjö–Skellefteå AIK 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (14.04) Rickard Hugg (Jonathan Pudas, Oscar Lindberg).

Andra perioden: 0–2 (30.39) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Johnson).

Tredje perioden: 1–2 (43.06) Dylan Mclaughlin (Felix Robert), 1–3 (47.08) Valter Lindberg (Pär Lindholm, Oliver Okuliar), 1–4 (56.20) Jonathan Pudas (Jonathan Johnson, Mikkel Aagaard), 1–5 (57.22) Oscar Lindberg (Mikkel Aagaard), 2–5 (57.50) Leo Sahlin Wallenius (Hugo Gustafsson, Ville Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Skellefteå AIK: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Rögle BK, borta, 9 oktober

Skellefteå AIK: Brynäs IF, borta, 9 oktober