Oscar Davidsson i målform när HV 71 vann mot Malmö

Seger för HV 71 med 5–3 mot Malmö

Oscar Davidsson tvåmålsskytt för HV 71

Andra raka segern för HV 71

HV 71 vann mot gästande Malmö i U20 nationell södra. 5–3 (2–1, 1–0, 2–2) slutade söndagens match.

Därmed har HV 71 vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Oscar Davidsson gjorde två mål för HV 71

HV 71 tog ledningen i första perioden genom Jakob Leander.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Oliver Green med 4.07 kvar att spela.

HV 71 tog ledningen på nytt genom William Bundgaard efter 17.31 i matchen.

Efter 4.24 i andra perioden nätade Philip Lantz på pass av Noel Skarby och gjorde 3–1.

Malmö reducerade dock på nytt till 3–2 genom Joel Grossniklaus efter 5.20 av matchen.

Efter 14.30 i tredje perioden gjorde HV 71 4–2 genom Oscar Davidsson och kom allt närmare segern.

Isac Nilsson reducerade dock för Malmö med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

HV 71 kunde dock avgöra till 5–3 med 18 sekunder kvar av matchen genom Oscar Davidsson.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, HV 71 med 20–18 och Malmö med 22–17 i målskillnad.

HV 71 stannar därmed på nionde plats och Malmö på sjätte plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan HV 71 och Malmö den här säsongen. IF Malmö Redhawks har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. HV 71 vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter HV 71 Linköping hemma på onsdag 14 januari 19.00. Malmö möter Örebro Hockey U20 lördag 17 januari 15.30 hemma.

HV 71–Malmö 5–3 (2–1, 1–0, 2–2)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (15.31) Jakob Leander (Liam Andersson), 1–1 (15.53) Oliver Green (Melker Lundquist, Elia Pedrotti), 2–1 (17.31) William Bundgaard (Oscar Söderström, Theo Sonestedt).

Andra perioden: 3–1 (24.24) Philip Lantz (Noel Skarby).

Tredje perioden: 3–2 (45.20) Joel Grossniklaus (Oliver Green), 4–2 (54.30) Oscar Davidsson (Noel Skarby, Sigge Lindh), 4–3 (56.37) Isac Nilsson (Kalle Hemström), 5–3 (59.42) Oscar Davidsson (Wille Magnertoft).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, hemma, 14 januari 19.00

Malmö: Örebro HK, hemma, 17 januari 15.30