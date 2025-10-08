Oscar Bill matchvinnare när Kils AIK J18 besegrade Sunne IK J18

Kils AIK J18 vann med 4–2 mot Sunne IK J18

Kils AIK J18:s Oscar Bill tvåmålsskytt

Theo Blomqvist avgjorde för Kils AIK J18

Kils AIK J18 besegrade Sunne IK J18 på hemmaplan i onsdagens match i U18 division 1 västra D herr. 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Oscar Bill gjorde två mål för Kils AIK J18

Första perioden var jämn. Sunne IK J18 inledde bäst och tog ledningen genom Oliver Axelsson efter 5.22, men Kils AIK J18 kvitterade genom Aston De Melo efter 11.15. I andra perioden var det Kils AIK J18 som dominerade och gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Oscar Bill och Theo Blomqvist. Sunne IK J18 reducerade dock till 3–2 genom Arnas Gudirgis tidigt i tredje perioden av perioden.

Kils AIK J18 kunde dock avgöra till 4–2 med 47 sekunder kvar av matchen genom Oscar Bill.

Den 13 november möts lagen återigen, då i Helmia Arena.

Söndag 12 oktober 16.30 spelar Kils AIK J18 borta mot Hammarö HC. Sunne IK J18 möter Hammarö HC hemma i Helmia Arena torsdag 16 oktober 19.00.

Kils AIK J18–Sunne IK J18 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (5.22) Oliver Axelsson (Johan Lucas Jäger, Filip Smedman), 1–1 (11.15) Aston De Melo (Filip Adolfsson, Theo Blomqvist).

Andra perioden: 2–1 (20.21) Oscar Bill (Max Höglund, Philip Karlsson), 3–1 (22.40) Theo Blomqvist (Aston De Melo, Filip Adolfsson).

Tredje perioden: 3–2 (43.31) Arnas Gudirgis (Johan Lucas Jäger), 4–2 (59.13) Oscar Bill (Max Höglund).

Nästa match:

Kils AIK J18: Hammarö HC, borta, 12 oktober

Sunne IK J18: Hammarö HC, hemma, 16 oktober